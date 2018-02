Cornel Galeș: Unii şi-ar fi dorit ca eu să fiu împuşcat. Mă vor distrus, să fiu într-un spital de nebuni!

Cornel Galeș a ajuns în pragul disperării din cauza problemelor cu cei doi băieți ai regretatei artiste Ileana Ciuculete.

În schimb, el este recunoscător Vivianei, pentru că l-a ajutat să treacă peste tragedia dispariției cântăreței și pentru că este o șefă bună.

”Lucrez din luna iunie, anul trecut, sunt angajat și zic eu că am performat bine. Cunoscând-o pe Viviana am ajuns să lucrez aici. Viviana, şefa mea, punct. Da, normal că am o sclipire în ochi când vobesc de ea, că e un înger bun în viaţa mea. Acest psiholog real al vieţii mele, are toate calităţile posibile şi imposible. Ea e şefa, eu lucrez aici alături de altă colegă. Asta e agenţia în care eu lucrez.

Există o anumit categorie de oameni care şi-ar fi dorit ca eu să fiu împuşcat. Acum iar am avut noroc, sunt sortit câştigului, sunt un om ascuns. Dar oare eu nu am niciun fel de calitate? Niciodată nu am stat degeaba. Mă vor distrus. Disperat, să dispar din aceasă lume, să fiu într-un spital de nebuni”, a susținut Galeș, la Antena 1, citat de libertatea.ro.

El a mai spus că acuzația că ar fi omorât-o pe Ileana este absolut abominabilă: ”Mugurel (unul dintre fiii Ilenei - n.r.) nu vrea să am drepturi de autor. Nu înţeleg cum au putut să accepte ideea a unei transhumări a Ilenei Ciuculete. Ei nu-și dau seama că e o profanare de mormânt? Acuzele că aş fi omorât-o pe mama lor sunt absolut abominabile, s-ar răsuci în pământ, eu îi simt prezenţa. A fost o discuţie la un moment dat principială. Ideologia mă deranjează de a trage de mână pe cineva (n.r. despre bani). Vor mai mult, ei vor să obţină bani. Eu dacă aş plânge-o pe Zânica, probabil că 90% din oamenii care mă blamează ar fi foarte fericiţi. Le-am înghiţit foarte multe şi ar trebui să le fie jenă”.

