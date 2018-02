Cornelia şi Lupu Rednic, la 26 de ani de căsnicie! Ea a dezvăluit secretul....

Felicitări! 26 de ani de căsnicie au împlinit Cornelia şi Lupu Rednic şi cu unul mai puţin de carieră! Cei doi au făcut, la început, mari sacrificii, dar au reuşit să sae sprijine unul pe celălalt şi să traverseze orice problem delicate.

Cântăreaţa a dezvăluit şi marele secret. Ce sacrificiu a făcut ea pentru Lupu Rednic.

A renunţat chiar la şcoală pentru a fi împreună cu cel care îi este şi acum soţ.

"Eu după clasa a 10-a am renunţat la şcoală, eram măritată. Am terminat clasa a X-a şi eu m-am măritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama că nu e bine, mi-am terminat studiile, apoi am făcut şi facultatea, pe toate pe rând. Avem 26 de ani de când îmi mănâncă capul", a spus Cornelia, potrivit cancan.ro