Cristian Boureanu și Laura Dincă: ”I-am dat buletinul și a înghițit în sec/ A fost un ȘOC!"

După trei ani de idilă, Cristian Boureanu și Laura Dincă au acordat presei mondene primul interviu împreună! Ei au povestit cum s-au cunoscut și cum au ajuns să se mute împreună după nicio lună de relație.

Ok!: Ce anume știaţi unul despre celălalt?

Laura: Eu nu știam nimic despre el la început.

Cristian: Credea că sunt ziarist. (râde)

Laura: Nu știam nimic despre cariera lui politică, pentru că nu mă uitam la televizor. L-am cunoscut online când am primit un mesaj de „La mulți ani!“, de ziua mea.

Ok!: Și tu, Cristi, ce știai despre ea?

Cristian: Nu multe. Am văzut, din poze, că schiază, înoată, patinează, că de frumoasă se vedea că e frumoasă… Și, mai în glumă, mai în serios, i-am spus, în dimineața de 10 ianuarie, că ajung repede la Constanța, unde locuia ea…

Laura: Eu am crezut că glumește.

Cristian: Nici nu se dezmeticise bine din somn și eu am apărut acasă la ea.

Ok!: Și chiar v-ați mutat împreună după numai două săptămâni?

Cristian: Până într-o lună, să zicem. Am întâmpinat și niște greutăți. În primul rând, am întrebat-o dacă avea 18 ani. I-am cerut și buletinul. Și avea. Pentru că mă speriasem, era în clasa a XI-a.

Laura: I-am dat buletinul, a înghițit în sec și a continuat relația cu mine. În primul weekend petrecut la Constanța, mi-a zis că simte ceva pentru mine.

Cristian: După o săptămână, mi-am dat seama de asta, iar eu sunt foarte direct și relaxat și i-am spus. Deși era complicat, era clasa a XI-a… Plus mutarea la București, cu școală, cu tot…

Laura: A fost un șoc!

