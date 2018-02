De ce AU DIVORȚAT Cabral și Luana?! Ea a spus totul: Când am avut o relație cu el, …. Află DETALII NEȘTIUTE până acum despre RELAȚIA celor doi!

Luana și Cabral Ibacka au avut o relație cinci ani, timp în care au devenit și părinți. Cei doi au împreună o fată, pe Inoke, în vârstă de aproape 16 ani.

Relația celor doi s-a terminat, dar cei doi au menținut o relație de prietenie și după divorț.

Luana a dat un interviu pentu un post TV în care a vorbit despre divorțul de fostul soț.

„Erau 11 ani diferență între noi. Când am avut o relație cu el nimeni nu privea persoanele de culoare, nu era focus pe ele.Toată trăirile noastră nu erau în văzul lumii.

Am avut și am o preferință pentru bărbații mai tineri, îmi place să lucrez cu tineri și nu mă gândesc la partea erotică, pentru că sunt mult mai multe părți interesante.

La 30 de ani mi se părea că am îmbătrânit și că nu am făcut nimic cu viața mea și visam un bărbat eroic, energic și l-am captat pe Cabral cu gândurile mele.

Eram deja căsătorită de 10 ani, avusesem o căsnicie liniștită, comodă, frumoasă, cu un partener de drum adevărat, dar care era deja monotonă, iar cum eu eram o persoană corectă i-am spus: ‘Deja mă plictisesc, e o monotonie îngrozitoare între noi!’

L-am întâlnit pe Cabral cu ocazia unui casting, iar primul impact a fost că e deosebit.

Am fost foarte dornică să-i acord o șansă, am intrat într-o relație destul de rapid, drept urmare am incheiat socotelile cu vechea căsătorie. Vâsleam în același sens amândoi.

Cabral reprezintă o căsătorie de nici 2 ani în viața mea, a rămas o etichetă pe care o port cu plăcere și mă bucur foarte mult că am reușit după ce ne-am despărțit să rămânem în relații bune.

Divorțul este o parte constructivă a oricărei relații care nu mai merge și dacă ești cinstit cu tine nu poți să mergi în dublu.

Când am simțit că împreună nu putem să trăim decât în minciună am preferat să divorțăm.

M-am dăruit lui Cabral cu totul, a fost ceva extraordinar, sunt foarte fericită pentru el.

Am rodit niște semințe care au prins foarte frumos.

Este un bărbat cu o carieră extraordinară, are o soție frumoasă, e fericit, iar noi nu am pierdut legătura deloc.

Ne-am iubit, ne-am dăruit și la un moment dat a dorit altceva, nu are nicio legătură vârsta.

S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura și eu, iubindu-l, l-am lăsat.

Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost”, a povestit Luana.

Cabral și Luana Ibacka au împreună o fetiță, Inoke.

După divorțul de Luana, Cabral și-a refăcut viața amoroasă alături de Andreea.

Fosta soție a vedetei PRO TV se iubește cu Dragoș Samoil, un profesor de tango.