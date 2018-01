Deși a MOȘTENIT 500 de mii de euro, încă stă cu CHIRIE în Costa Rica. „Tata ținea mult la ea, mă rugase...”

Dragoș Dolănescu, 42 de ani, a ales să ducă o viață modestă în Costa Rica, din cauza degradării vilei din Sinaia care se află într-o stare deplorabilă.

Deși a moștenit o avere de 500 de mii de euro după moartea tatălui său , îi cam bate vântul prin buzunare acum.

Mezinul familiei susține că trebuie să scoată bani buni din buzunar pentru reparațiile necesare casei, din moment ce tatăl său îl rugase să nu o vândă, informează Click.ro.

„Vila cu 15 camere din Sinaia, evaluată la 290.000 de euro, este fosta casă de vacanţă a tatălui meu, iar eu am primit-o în 2017 într-o stare deplorabilă. Am nevoie de vreo 200.000 de euro ca să o repar şi să o transform într-un hotel. Tata ţinea mult la ea, mă rugase să nu o vând, aşa că nu o pot înstrăina. Am mai primit de la Ionuţ o diferenţă de 100.000 de euro, dar mulţi s-au dus pe restanţe, pe acte, pe biletele de avion, ca să vin în ţară”, a menționat Dolănescu.

De asemenea, Dragoș menționează că nici în Costa Rica nu o duce ușor, trăind încă în chirie.

“Plătesc lunar o chirie de 600 de dolari pentru o casă cu trei camere şi un pic de curte. Mă tot gândesc să-mi iau locuinţa mea, dar cu ce bani? Sunt un om milos, la fel ca tatăl meu, şi nu câştig mare lucru. Sunt psihiatru, am un cabinet, însă nu în centrul oraşului, unde aş putea câştiga şi câte 100 de dolari pentru o şedinţă, eu iau cam 20-30 de dolari. Vin oameni săraci, cu probleme serioase. Unii dintre ei îmi mai aduc, când n-au bani, câte o găină sau ouă, fructe”, a explicat psihiatrul.

În schimb, fratele său o duce foarte bine în vila din America.