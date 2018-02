Din păcate, o VESTE extrem de TRISTĂ! S-a întâmplat în America! Irina Loghin ...

Irina Loghin s-a îmbolnăvit în Statele Unite. Cântăreața de muzică populară a luat un virus în timpul turneului și cum a revenit în România a și mers la medic.

Artista a povestit că a avut un program foarte solicitant, dar este fericită că mulți români au venit la spectacolele ei.

”Nu e chiar aşa de grav. Şi în America este ca şi la noi acelaşi virus, nu cred că l-am luat pe acela periculos. Cum am ajuns în ţară am mers de urgenţă la medic. După nopţi pierdute, turneul din State este obositor, aveam program vineri, sâmbătă, duminică în locuri diferite, schimbarea şi de temperatură, toate acestea s-au resimţit.

Este foarte solicitant, am şi o vârstă, nu mai am 20-30 de ani. Am obosit şi cu virusul, dar nu cred că a fost chiar un virus, că nu am făcut febră. Am răguşit, ceeea ce mi se întâmplă foarte rar. Mulţumesc Lui Dumnezeu că sunt încă rezistentă.

Dar bine ar fi să mă mai potolesc. Satisfacţia este cum te primesc românii din America, a venit un număr mare de români la spectacol, ne-am simţi bine, dar răcelile sunt inevitabile”, a declarat Irina Loghin, citată de libertatea.ro.

