Din păcate, o VESTE TRISTĂ! Adriana Bahmuțeanu ...

Adriana Bahmuțeanu trece prin clipe grele, vedeta ajungând de urgență la spital cu cei doi copii ai săi, după ce, băieții, au răcit.

”Băieţii sunt răciţi. Rău de tot. Am mers la spital, de urgenţă, eram foarte îngrijorată. Medicii mi-au spus că vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicaţie cu antibiotice. Aşa au venit de la tatăl lor, dar şi el a fost cu ei la spital. Sper să le treacă, să fie o gripă de sezon, nimic altceva”, a declarat Adriana Bahmuţeanu, potrivit Cancan.

Vedeta s-a retras o vreme din televiziune din cauza unor probleme de sănătate, aceasta urmând o serie de tratamente, zi de zi.

”Am nişte probleme cu spatele şi fac nişte tratamente, fizioterapie şi alte asemenea proceduri şi trebuie să am mare grijă de mine. Nu am cum să le împac pe amândouă, iar sănătatea trebuie să fie pe primul plan pentru mine, mai ales că trebuie să am grijă şi de cei doi copii ai mei”, a afirmat Adriana Bahmuţeanu.