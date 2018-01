Draga Olteanu Matei și VISELE PREMONITORII care i-au marcat viața: "Iisus mi-a spus să..."

E de zeci de ani sub lumina reflectoarelor și foarte iubită de români. Mereu veselă și declanșând hohotele de râs ale celor din jur, Draga Olteanu Matei este o actriță pe care n-ai fi bănuit-o să aibă un nivel foarte ridicat de trăire mistică. Și totuși, artista susține că a avut multe vise premonitorii, care i-au marcat viața persoanală, dar și cariera. Mai mult decât atât, însuși Iisus i s-ar fi arătat cu un mesaj...

Potrivit Click, Draga Olteanu Matei susține că, în urmă cu 50 de ani, la debutul în carieră, Iisus i-a apărut în vis: "Ştefan Bănică a plecat într-un turneu în Israel, și a jucat atât de bine, că i s-a propus să mai vină. I s-a cerut să formeze o trupă. Tare îmi doream să fac și eu parte din ea. Cu o lună înainte de a mi se împlini visul, am visat că eram în Sahara. Mă gândesc că nu poţi visa unde nu ai fost. Am visat nişte dune, un cer albastru şi cald şi pustiu. Şi Isus Hristos, îmbrăcat într-o cămaşă de in, cu pletele pe care le ştim, cu mir, mă ducea în brațe. Eu eram într-o camaşă de in, mă ducea ca pe un copil. Din mijlocul nisipului s-a urcat o scară de fier, în spirală, pe o platformă, care ducea direct în Cer. M-a lăsat acolo, s-a deschis o uşă şi a intrat Iisus. Am vrut să intru şi eu. Mi-a pus mâna aşa, și a spus: Tu rămâi aici, mai ai treabă. Apoi, după o vreme, m-a sunat Coca Alexandrescu să îmi spună că am fost distribuită".

Actrița care de mai bine de trei ani, după decesul soțului ei, e stabilită la Piatra Neamț, mărturisește că a mai avut și alte vise în care i se revelat lucruri care, ulterior s-au întâmplat aievea.

