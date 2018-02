ExatROM de R(r)OMÂNIA! Cauciucuri, tomberoane, PET-uri și cărămizi! Cum au TRANSFORMAT STRADA într-un SPAȚIU DE CONCURS (VIDEO)

Cel mai în vogă reality show internațional al momentului - Exatlon - are și o variantă autohtonă.

Mai multi romi din Prahova au acaparat o stradă pe care au transformat-o în spațiu de concurs. Împărțiți în două grupuri, “Războinicii” și ”Faimoșii”, aceștia și-au creat probe sportive și au dat STARTUL concursului. De pe margine, concurenții erau încurajați frenetic de găști de copii.

Videoclipul a fost postat pe Facebook de Filip Oscar și a

ExatROM de R(r)OMÂNIA! Cauciucuri, tomberoane, PET-uri și cărămizi: Show INCREDIBIL pe străzi

