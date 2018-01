Fantomele trecutului Vicăi Blochină. «Am regretat că am făcut copilul … »

Vica Blochină este binecunoscută pentru lunga ei relație cu fostul antrenor al echipei Naţionale, Victor Piţurcă.

În urma acestei idileiâ, după 16 ani de când au început să se iubească, blonda şi Piţi au avut un copil împreună, pe care sportivul nu a acceptat să îl recunoască.

Vica a că alucrat la un bar arhicunoscut din România, unde a ajuns să cunoască multă lume bună. Printre ei, şi pe Victor Piţurcă, cu care a avut o relaţie de lungă durată. Fosta balerină s-a luptat prin tribunale pentru a-l forţa pe tatăl fiului său să îşi recunoască copilul. Sinceră, frumoasa blondină a mărturisit că ar face altfel lucrurile acum, dacă ar putea da timpul înapoi, dar şi că a regretat că a făcut un copil cu Piţurcă.

"Nu ştiam unde plec. Eu voiam să plec în Italia şi mă gândeam cum o să găsesec un prinţ bogat. Am ajuns în România la un bar cunoscut din Capitală. Am fost şi în Cipru unde am făcut facultatea, dar m-am întors în România. Am cunoscut multă lume bună şi pe tatăl copilului meu. A fost un cerc de prieteni, el era prieten cu Giovanni, care era împreună cu o prietenă a mea. Am făcut copilul după o relaţie de 16 ani. Dacă aş da timpul înapoi, mi-aş face altfel viaţa. Cel mai greu moment a fost când a trebuit să facem test de paternitate şi el nu-l văzuse de un an pe copil. Băiatul a fugit spre Piţi şi el nu l-a băgat în seamă, iar copilul l-a întrebat «Tată, tu m-ai uitat?». Atunci am regretat că am făcut copilul cu omul acela. Din momentul acela cred că s-a simţit foarte prost şi relaţia lor s-a îmbunătăţit", a declarat Vica Blochina într-un interviu pentru "Acces Direct", potrivit click.ro

