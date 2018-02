Felicitat pentru OMAGIUL adus REGELUI! Familia Regală îl primește vineri la palat pe Tavi Clonda (VIDEO)

Principesa Margareta, impresionată după ce un concurent a cântat o piesă dedicată Regelui Mihai la Eurovision România! Familia Regală a României s-a arătat impresionată de prestaţia cântăreţului Tavi Clonda şi a postat un mesaj de mulţumire pe pagina oficială de Facebook, arată B1 TV. Piesa interpretată de artist cinsteşte memoria Majestăţii Sale Regele Mihai I, care a murit pe 5 decembrie 2017.

Cea de a treia semifinală Eurovision România 2018 a avut loc la Craiova. Piesa interpretată de Tavi Clonda se numeşte ”King" şi cinsteşte memoria Regelui Mihai. Casa Regală a României a rămas profund impresionată de prestaţia artistului şi în mod special de mesajul piesei. Drept urmare, pe pagina de Facebook a Familiei Regale a fost postat un mesaj de felicitare, cu menţiunea că ”Majestatea Sa Margareta doreşte ca, în viitorul apropiat, să cunoască echipa care a realizat cântecul «King»"

"Nu este pentru prima oară când tânăra generaţie se regăseşte în idealurile, valorile şi principiile regelui Mihai şi ale Casei Regale a României. Ne bucurăm să vă împărtăşim videoclipul acestui cântec şi să îl felicităm pe solist, Tavi Clonda, pe autor, Alexandru Luft şi pe cei care au luat parte la desăvârşirea lucrării muzicale. (...). Majestatea Sa Margareta doreşte ca, în viitorul apropiat, să cunoască echipa care a realizat cântecul «King» şi să le mulţumească personal", se arată în postarea de pe Facebook a reprezentanţiilor Casei Regale.

