Fotomodelul gay din România, GEST ȘOCANT. Ce i-a făcut, în Anglia, IUBITULUI său, FOST PREOT (FOTO)

S-au iubit ca în filme dar s-a ales praful ca în cruda realitate. Mediatizata căsnicie dintre preotul anglican Philip Clements, 79 de ani, și românul Florin Marin, de 24 de ani, a ținut doar 5 luni.

Acum, românul și-ar fi părăsit partenerul pentru un om de afaceri din Spania, pe care îl cheamă Jesus.

Citește și: Află cum îţi merge în 2018, în funcţie de data naşterii Andra, scandalul anului! Documentul bombă a fost făcut public BOMBĂ: Cum arată INVITAȚIA LA NUNTA lui Marian Godină! Ghici cine o să-i fie NAȘ

Florin Marin a șocat opinia publică și presa, după decizia de a se „căsători” cu un preot britanic, care a abandonat biserica și a decis să locuiască în România cu noul său partener. Totul se întâmpla în primăvara acestui an. La scurt timp însă, cei doi s-au despărțit, Florin Marin susținând că s-au certat, iar fostul preot l-a lovit. Inicdentul s-a întâmplat, după ce Philip Clements i-a cumpărat partenerului său un apartament de 100.000 de euro în București.

Florin nu a suferit prea mult, la scurt timp găsindu-și un nou partener pe Facebook. Jeronimo Jesus de Vega, un om de afaceri în vârstă de 48 de ani, din Spania a luat legătura cu fotomodelul, după ce a aflat că acesta s-a despărțit de fostul preot din Marea Britanie.

Citește și: Lindsay Lohan, muşcată de un şarpe în Thailanda"Sunt o frizeriță profesionistă, dar ofer și ...". Frizeria unde primești după tuns și servicii sexuale, INDIFERENT dacă ești bărbat sau femeie (FOTO)Dacă sunteți deprimat ascultați acest râs contagios de la Trooper (VIDEO)

Acum, Marin susține că și-a găsit adevărata dragoste: „Mi-a scris pe Facebook, după ce a aflat că m-am separat de Philip și mi-a spus că vrea să mă cunoască”, a declarat Florin Marin, potrivit Daily Mail.

„I-am spus să îmi plătească biletele de avion până în Spania. M-a așteptat la aeroport cu trandafiri albi. Am fost suprins plăcut”,a declarat Marin.

„Apoi, am mers într-un club gay din Alicante, am băut gin tonic și după petrecere am mers la el acasă, unde ne-am culcat împreună”, a mai spus fotomodelul, care a precizat că-și va petrece Anul Nou alături de Jesus, într-o croazieră romantică.

Citește și: IMAGINI SEXY cu fata lui Mircea GEOANĂ! Cum a fost FOTOGRAFIATĂ fiica politicianului! Este TOTAL lipsită de INHIBIȚII! (FOTO)Scandal MONSTRU declanșat de revoluționari la un concert de muzică populară! Ce VEDETĂ era pe scenă și de ce atâta zarvă (FOTO)GayStory: De ce dragostea NU i-a purtat noroc?! Ce s-a întâmplat cu PREOTUL ANGLICAN căsătorit cu un ROMÂN!