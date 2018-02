Fratele Madălinei Manole RUPE TĂCEREA: "Nu a ..."

Fratele Madalinei Manole lansează acuzații incendiare la adresa soțului "Fetei cu părul de foc", Petru Mircea, în contextul spectacolului extraordinar care va fi organizat, pe 3 martie, la Sala Palatului din Bucuresti, in memoria artistei.

Nume mari ale muzicii românești sunt așteptate să concerteze în cadrul acestui eveniment. Cu toate acestea, Petru Mircea nu vede cu ochi buni acest concert, criticând modul în care se desfășoară organizarea.

La rândul său, fratele Mădălinei Manole, Marian Manole, îl pune la zid pe soțul artistei acuzându-l că nu a făcut nimic pentru a cinsti memoria marii voci a muzicii ușoare românești în cei opt ani de la sfârșitul tragic.

“Ar fi spus ca acest spectacol este facut pe genunchi, in graba si pentru bani. Dar, intreb si eu, el ce a facut aproape 8 ani pentru memoria surorii mele? Pe noi ne-au contactat organizatorii si ne-au invitat la Bucuresti. Daca oamenii astia organizeaza un spectacol si atatia artisti mari au raspuns prezent si au acceptat sa cante, ce are el impotriva?", a declarat Marian Manole, potrivit wowbiz.ro.

De asemenea, Marian Manole a declarat că Petru nu are de ce să fie prezent la evenimentul comemorativ.

"Am inteles ca ar fi spus ca el are dreptul de folosinta al brandului Madalinei Manole. Sa-l aiba! De ce nu a avut el ideea asta si nu s-a mobilizat pana acum sa organizeze un concert ca acesta? Noi, cei din familie, vom fi acolo in sala in ziua spectacolului. El sigur nu. Oricum, eu persoanal vreau sa le multumesc artistilor care vor concerta pe 3 martie la Sala Palatului”, a declarat Marian Manole.