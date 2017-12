Fuego face dezvăluirea momentului! Cine împodobește, de fapt, bradul?

Toată lumea cunoaște melodia ”Împodobește, mamă, bradul”, cântată de Fuego și Irina Loghin. Totuși, celebritatea piesei a adus după sine și multe glume cu referire la cei doi cântăreți.

De-a lungul timpului, Fuego a devenit ținta ironiilor, dar artistul are simțul umorului și nu a fost deranjat. Culmea este că nu mama lui este cea care-i împodobește bradul în fiecare an, ci chiar el!

”Știu să apreciez o poantă bună, dacă este făcută inteligent, asumat, nu cu scopul de a murdări sau de a face un mișto ieftin și lipsit de orice urmă de deșteptăciune. Recunosc că s-a întrecut limita în anumite situații, dar cum eu sunt omul care-și vede de treaba lui, făcând ce știe să facă mai bine, cu profesionalism și dăruire, nu pot spune că am transformat asta într-o dramă. Deși piesa cu bradul nu este nici cea mai frumoasă dintre cele aproape 100 de cântece ale mele despre Crăciun, e celebră și recunosc că m-a și ajutat această ducere la extrem a unei poante deja răsuflate. Mai ales că mamei mele nici nu-i place să împodobească bradul, eu fiind cel care face asta de Crăciun! Dar orice glumă, poate ajunge să fie considerate umor dacă nu-i construită pentru a jigni, pentru a lovi sau pentru a fi ironic, ci doar atunci când inteligența stă deasupra miștoului ieftin”, a declarat Fuego, pentru libertatea.ro.

Din păcate, chiar dacă are grijă să-și decoreze casa în fiecare an, Fuego nu are timp să se bucure prea mult, pentru că are toată luna concerte.