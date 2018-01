Grammy 2018. Cine sunt principalii câștigători (FOTO)

Decernare celor mai așteptate premii ale momentului a avut loc duminică seară la New York.

Iată lista principalilor câştigători ai premiilor Grammy 2018, potrivit Agerpres:

GENERAL:

- Albumul anului: "24K Magic" - Bruno Mars

- Înregistrarea anului: "24K Magic" - Bruno Mars

- Piesa anului: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cel mai bun artist la debut: Alessia Cara

POP:

- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: "Feel It Still" - Portugal. The Man

- Cel mai bun album pop: "÷ (Divide)" - Ed Sheeran

- Cea mai bună interpretare pop solo: "Shape Of You" - Ed Sheeran

DANCE/ELECTRONIC:

- Cea mai bună înregistrare dance: "Tonite" - LCD Soundsystem

- Cel mai bun album Dance/Electronic: "3-D The Catalogue" - Kraftwerk

ROCK:

- Cea mai bună piesă rock: "Run" - Foo Fighters

- Cea mai bună interpretare rock: "You Want It Darker" - Leonard Cohen

- Cea mai bună interpretare metal: "Sultan's Curse" - Mastodon

- Cel mai bun album rock: "A Deeper Understanding" - The War On Drugs

ALTERNATIVE:

- Cel mai bun album alternativ: "Sleep Well Beast" - The National

- Cel mai bun album contemporan urban: "Starboy" - The Weeknd

RAP:

- Cel mai bun album rap: "Damn." - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare rap: "Humble" - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare Rap/Sung: "Loyalty" - Kendrick Lamar Featuring Rihanna

- Cea mai bună piesă rap: "Humble" - Kendrick Lamar

COUNTRY:

- Cea mai bună interpretare country solo: "Either Way" - Chris Stapleton

- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: "Better Man" - Little Big Town

- Cea mai bună piesă country: "Broken Halos" - Chris Stapleton

- Cel mai bun album country: "From A Room: Volume 1" - Chris Stapleton.