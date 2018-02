"I love you, ursulețul meu fotbalist". Cu cine s-a cuplat Ianis Hagi! (FOTO)

"I love you, ursuletul meu fotbalist", "My King" şi "My Queen" au fost câteva dintre expresiile cu care Ianis Hagi și Cristina Lung s-au alintat în ultimele luni, pe Facebook.

Cristina este fata lui Tibi Lung și nepoata lui Silviu Lung, fostul mare portar din naționala României în anii '80. De altfel, și ea este portăriță, la echipa de handbal SCM Craiova, notează prosport.ro.

Foto: prosport.ro

Foto: prosport.ro

Relația lor, începută în toamnă, s-a încheiat acum câteva săptămâni.