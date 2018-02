În căutarea președintelui! RESORTUL din Tenerife unde stă Iohannis (PRIMELE IMAGINI)

Palmieri, o plaja intima, cazare intr-un hotel de lux cu servicii spa si. soare asa cum nu gasesti la Sibiu! De o astfel de vacanta are parte Klaus Iohannis in Tenerife. Președintele și soția lui Carmen au ales pentru vacanța din Tenerife cel mai frumos hotel de pe insulă, The Ritz Carlton Abama, care oferă exact ceea ce caută cuplul prezidențial: o plajă intimă și terenuri de tenis şi de golf.

