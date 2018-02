INCREDIBIL! Cine s-a MUTAT deja în casa STELEI POPESCU și vrea să-i scoată hainele la LICITAȚIE! Vecinii au dat-o de GOL pe ...

Amănunte neştiute din viaţa Stelei Popescu ies la iveală acum, la două luni de la moartea regretatei actriţe! Sâmbătă, la un nou parastas organizat de primul soţ al Stelei, Dan Puican (83 de ani), la restaurantul chinezesc din buricul Capitalei, unde s-a făcut pomana, invitaţii au depănat amintiri, dar au deschis şi desaga cu bârfe şi nemulţumiri.

Astfel, subiectul numărul 1 a fost fiica adoptivă a Stelei Popescu, Doina Maximilian, care nu a răspuns la telefon când a fost sunată pentru a fi invitată la pomană, gest care a reuşit să îi enerveze şi mai tare pe cei prezenţi.

Neavând alte rude în viaţă, Stela i-a lăsat acesteia considerabila avere constând în trei case şi un bloc:

una în centrul Capitalei, una la Crevedia, lângă Bucureşti, şi cea de-a treia pe litoral, în staţiunea 2 Mai.

Pe lângă asta, Stela Popescu i-a încredinţat Doiniţei şi o afacere de jumătate de milion de euro, mai precis un bloc de trei etaje, imobil recent construit, chiar în buricul Capitalei.

Se pare că această avere lăsată de Stela i-a venit mănuşă Doinei Maximilian, bârfesc apropiaţii celor două. “Doina s-a mutat deja în casa unde stătea Stela, la o săptămână - două după moartea ei. Nu a aşteptat nici măcar să treacă perioada de doliu. A cumpărat şi mansarda vilei, unde stătea un domn care a murit. În 2017, înainte de moartea Stelei, Doina a vândut garsoniera pe care i-a dat-o Stela, iar cu banii de la garsonieră şi-a cumpărat mansarda. Am auzit că vrea să scoată la licitaţie şi hainele Stelei Popescu. Plus că ea nu ar fi înfiată de la 16 ani, aşa cum se spune. Am înţeles că, în acte, abia pe la vârsta de 40 de ani a fost adoptată”, a mărturisit un vecin.

Doinei Maximilian (foto jos) are acum 63 de ani şi a fost căsătorită cu actorul Radu Gheorghe, cu care are o fată, Stanca, în vârstă de 29 de ani.



Stela Popescu a murit la 23 noiembrie, la vârsta de 81 de ani. Actriţa a fost găsită prăbuşită în holul casei chiar de fiica sa adoptivă.