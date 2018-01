INCREDIBIL de frumoasă! Cine este și cum arată femeia cu care MIRCEA RADU s-a căsătorit DIN DRAGOSTE (FOTO)

Mircea Radu e unul dintre cei mai norocoși bărbați din showbiz-ul autohton: are o soție superbă și o familie de invidiat!

Mircea Radu și Raluca Olaru au devenit oficial un cuplu în 2013, unindu-și destinele în comuna Ștefănești din Botoșani. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, un băiat și o fetiță, acesta din urmă venind pe lume anul trecut.

Citește și: #MeToo! Delia, declarație INCREDIBILĂ despre BĂRBAȚI: "Din păcate..." Artista a RECUNOSCUT tot!! Cele mai bizare obiecte găsite de doctori în vagine și uretreUn actor celebru S-A SINUCIS! Trupul său a fost găsit într-un râu...

Foto: Unica

”Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, a declarat Mircea Radu, citat de site-ul teotrandafir.ro.

Citește și: Ce se întâmplă la MORMÂNTUL regretatei Stela Popescu! FĂRĂ CUVINTE...BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! A început tratamentul şi urmează operaţia. Cunoscutul cântăreţ îşi schimbă sexul: ”Mă va chema Daria”(FOTO)BOMBĂ în showbiz! Se LASĂ de televiziune?! Andreea Marin își SCHIMBĂ CARIERA! Se apucă de ... (FOTO)

Foto: EVZ Monden

El a mai susținut că părinții Ralucăi sunt profesori și că s-a înțeles perfect cu aceștia încă de la început.

Foto: Unica