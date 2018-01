Îndrăgită cântăreață, la un pas de divorț! “De ani de zile, stăm împreună doar pentru copii”

O îndrăgită cântăreață de muzică populară este la un pas de divorț. Artista a recunoscut că ea și soțul ei nu se mai înțeleg, dar continuă să trăiască sub același acoperiș pentru că au doi copii destul de mici.

Silvana Riciu a povestit pentru wowbiz.ro că nu mai are nicio relație cu soțul ei, dar continuă să stea împreună în aceeași casă de dragul copiilor: Luca (7 ani) și Andrada (9 ani).

“Cu partea sentimentala… Eiiii, nu stiu ce sa zic! (rade – n.r.) Poate anul asta imi aduce un divort. Noi stam impreuna, de foarte multi ani, pentru copii. In rest, fiecare cu viata lui. Dar asta se intampla de multi ani, 3-4 ani, poate mai bine. Verigheta nu mai port de multi ani, doar inele de toate felurile.

Am admiratori, normal, dar cine ii baga in seama? In momentul in care va fi acea perioada in care va trebui sa spun “Uite, sunt cu persoana X”, veti afla primii. Pentru ca vreau sa se afle de la mine, nu din alta parte. Nu am vrut sa vorbesc despre viata mea sentimentala pentru ca nu vreau sa le fac nici eu, nici sotul meu, rau copiilor.

De aceea am si ales sa ramanem impreuna pana mai cresc. Acum… cum va vrea Dumnezeu sa rezolve lucrurile, noi ne supunem voii Divine. Incercam sa fim buni parinti si speram ca la un moment dat sa fim si noi fericiti candva cu cineva separat”, a spus Silvana Riciu, pentru wowbiz.ro.

