Irina Loghin infirmă zvonul că a murit: ”Vă asigur că sunt foarte bine. Vă mulțumesc pentru grija voastră!”

Vestea că marea cântăreață de muzică populară Irina Loghin a murit a devenit virală pe rețelele de socializare.

Din fericire, ştirea este total falsă, anunțul fiind făcut chiar de către cântăreaţa de muzică populară, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o.

Vedeta a postat un mesaj pe Facebook, în care informează pe toată lumea că este vie şi că nu are nici o problemă de sănătate.

“Am primit zilele acestea numeroase telefoane de la admiratori care doreau, pur și simplu, să îmi audă vocea, să se convingă că nu am murit, că nu am pățit nimic. Am hotărât, așadar, să iau atitudine împotriva celor care răspândesc asemenea mizerii. Am vorbit cu avocatul meu și voi lua în cel mai scurt timp toate măsurile care se impun. Am trecut de nenumărate ori peste minciunile care s-au scris despre mine, însă de data aceasta consider că s-a încălcat orice limită a bunului simț și a legii.

Vă asigur încă o dată că sunt foarte bine. Nu am murit, nu am fost otrăvită, nu am luat niciun virus ucigaș din SUA.

Vă mulțumesc pentru grija voastră, pentru sutele de mesaje și comentarii!

"Vorbește lumea de bine

Mulți de rău și mulți de bine

Unii spun că nu mai sunt

Alții spun că nu mai cânt,

Dar eu vă spun tuturor

C-am să când pân-am să mor!", a scris Irina Loghin pe pagina de Facebook.