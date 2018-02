Kamara şi-a făcut soţia praf: „Ai fost batjocorită de toţi proştii cu care te-ai văzut!”

Necazuri în paradis. Oana şi Kamara nu sunt încă divorţaţi, dar tensiunile în cuplu i-a adus pe marginea prăpastiei. El trăieşte cu o tânără din Braşov, pe care a cunoscut-o într-un mall, iar ea îşi ocupă timpul cu copilul şi mergând la cursuri de actorie. În confruntarea de joi seara, la care cele două femei din viaţa artistului au stat pe aceeaşi canapea, Kamara a simţit nevoia să intervină şi şi-a făcut soţia praf.

"Eu am rugat-o cu lacrimi în ochi să nu iasă să se vadă cu acel bărbat! Ce puteam să fac? Să o leg? (...) Am sunat-o, am întrebat-o cât mai stă și mi-a spus că mai stă la cafea. Băue 5 pahare de mojito, că să vedeți în ce stare era.

Citește și: Felicitat pentru OMAGIUL adus REGELUI! Familia Regală îl primește vineri la palat pe Tavi Clonda (VIDEO)După ce serial TV era înnebunit Nicolae Ceaușescu. Nu rata niciun episod”Am îmbătrânit și nu mai pot / NU MAI IA RACHETA FOC” - Melodie populară pentru Elon Musk (VIDEO)

Oana a recunoscut că a mai ieşit în oraş singură în aceşti trei ani în care iniţial a susţinut că s-a coupat doar de casă şi copil

Citește și: CARNAVALUL DE LA RIO 2018: Se dă STARTUL la distracție în Brazilia (VIDEO)Horoscop de weekend 10 – 11 februarie 2018. Se anunță un weekend tumultuos pentru multe zodiiEl în VILĂ, ea în apartamentul cu DOUĂ CAMERE! Mădălina Ghenea, PĂRĂSITĂ de Matei Stratan

Uitați-vă pe instagramul ei, ce poze are, ce postări are...dacă astea sunt postări de femeie măritată! La școală de actorie așa te-au învățat? Bravo, Oana, ești o actrița senzațională. Și cu toate astea, eu m-am întors, pentru ea! Ce show începe acum, o să înceapă mare show! Oana, ai deschis Cutia Pandorei! Să nu uiți toată viață ta! Știi că ai fost batjocorită de toți prostii cu care te-ai văzut! Asta ai vrut? Să vadă Leon? O să mergi cu capul plecat jos acum!", a spus Kamara, extrem de nervos.

Soţia artistului a încercat să se apere explicând că ar fi fost împinsă să-l înşele, pentru că el i-a luat cheile de la casă. Reacţia lui Kamara a uimit pe toată lumea. "Nu i-am luat nicio cheie, drept dovadă, ea s-a întors la 7 dimineaţa acasă şi a descuiat uşa cu cheile ei", a mai spus solistul.