Marcel Toader, primele declarații despre noua sa relație: S-a întâmplat!

Marcel Toader rupe tăcerea în sfârșit, după zvonurile care au circulat intens în ultima perioadă despre noua sa iubire.

Despre afacerist s-a vehiculat că ar avea o relație cu artista de muzică populară, Aida Preda. Într-o emisiune TV, el a povestit că a cunoscut-o pe cântăreață în urmă cu cinci ani, iar de atunci lucrurile au evoluat.

”Pe Aida Preda o cunosc de aproximativ 5 ani. Când eram în procesul de divorț celălalt, am avut o mare de lume care mă susținea, printre care și Aida Preda. Am stat mult de vorbă pe o rețea de socializare. Și ea trecuse printr-o situație similară. Prin iulie 2013, trebuie să ne întâlnim în Constanța. Și ea avea un spectacol. Sa întâmplat să nu ne întâlnim, după care am cunoscut-o pe Maria. Și, după, s-a rupt legătura. Cu Aida, era o amiciție mai importantă. Vorbeam foarte multe lucruri reale. Era un fel de confident. Acum, la începutul lunii august, eu postam anumite lucruri pe site-ul de socializare. Și aceeași oameni cu care comunicam au revenit în forță și m-au întrebat ‘Ce-i cu tine?’ Și, atunci, dintr-un sentiment de descărcare, am început să vorbesc. Înainte să anunț public divorțul, am vorbit cu alte persoane în care aveam încredere,” a declarat Marcel Toader la Antena Stars, potrivit libertatea.ro.