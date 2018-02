Massive Attack concertează anul acesta la Bucureşti (VIDEO)

Massive Attack va concerta, pe 21 iunie, la Arenele Romane din Bucureşti, iar în deschidere va cânta trupa hip-hop scoţiană Young Fathers. Biletele au fost puse în vânzare joi, informează Digi24.

Pachetul „The Voodoo Ticket”, la preţul de 170 lei, oferă acces prioritar, o băutură şi un cadou. După epuizarea pachetelor promoţionale, vor fi disponibile bilete de acces general, fără beneficii suplimentare, la preţul de 170 lei. În ziua concertului, preţul unui bilet va fi 190 de lei.

Massive Attack - Teardrop. Trupa concertează anul acesta la Bucureşti

