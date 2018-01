MeToo! Delia, declarație INCREDIBILĂ despre BĂRBAȚI: "Din păcate..." Artista a RECUNOSCUT tot!!

Misoginismul în România e o tradiție, a susținut Delia. Artista a afirmat că a fost ferită de acte de misoginism, dar asta doar pentru că este o persoană publică, iar oamenii tind să-i trateze altfel pe cei pe care-i consideră a fi cineva. În schimb, a văzut cazuri în jurul ei și consideră că multe dintre mentalități sunt adânc înrădăcinate, iar, din păcate, oamenii sunt învățați de mici ce trebuie să facă femeia și ce trebuie să facă bărbatul - adică niște stereotipuri.

”Mă bucur foarte tare că generațiile noi sunt tot mai diferite de cea a părinților noștri, de exemplu. Tinerii sunt pozitivi, deschiși la minte și mult mai conștienți de ceea ce se întâmplă. Eu susțin echilibrul într-o societate. Omul e om și ar trebui să conviețuim în egalitate toți. Nu cred că unii sunt mai buni, mai puternici sau mai importanți ca alții. Mi se pare că există echilibrul de la natură, noi nu facem decât să-l contestăm. E vina societății, a oamenilor că au denaturat balanța.

Dacă e să ne referim la contextul #MeToo, eu, spre exemplu, fiind o persoană publică, cred că am fost ferită de misoginie directă. Asta nu înseamnă, însă, că nu am văzut în jur sau nu am cunoscut cazuri. Dar oamenii te tratează altfel când cred că ești cineva. E și multă ipocrizie la mijloc, lingușeală. Încearcă să-ți intre în grații, pentru că speră că vor obține ceva. Uite, lucrurile sunt mai adânc înrădăcinate, cu toate tradițiile astea de la sat, cu femeia la oală și bărbatul – capul familiei.

Toți am crescut așa, mai mult sau mai puțin. Din păcate, misoginismul în România e o tradiție. Adică înveți de mic ce trebuie să facă femeia și ce trebuie să facă bărbatul, se bazează pe stereotipuri. Și sper că se schimbă asta odată cu noua generație“, a afirmat Delia, într-un interviu pentru Elle.