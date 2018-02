MIHAELA RĂDULESCU, declarații fără perdea despre PRIMA EXPERIENȚĂ SEXUALĂ!

Mihaela Rădulescu a vorbit într-un interviu despre prima sa experiență sexuală.

A mărturisit la ce vârstă și-a pierdut virginitatea și ce fel era iubitul ei de la acea vreme.

Citește și: Noi DOVEZI în cazul MOARŢII Madălinei Manole, la aproape 8 ani de la DISPARIŢIE! Lângă CADAVRU...Joacă în filme porno cu soțul ei. Cât costă să îi veziSfârșit TRAGIC pentru un cântăreț care a dedicat mai multe melodii TRAFICANȚILOR de droguri

”Aveam aproape 17 ani, muream de curiozitate şi aproape că eu am provocat „experienţa”. Iubitul meu mă tot săruta, mă tot ameţea, dar era mult prea timid pentru planurile mele. Am preluat conducerea, urmându-mi instinctul, căci experienţă nu exista, eram mult mai liberă decât el, care era oarecum îngrozit de ideea dezvirginării. Am consumat întâmplarea, nu mi s-a părut nimic grozav, poate şi pentru că am avut ghinionul să încep cu un bărbat stângaci şi complexat, în fine, un adolescent chinuit, oarecum de familie, care, cred, că şi astăzi are probleme la aşternut (să mă scuze!)”, a declarat Mihaela Rădulescu, pentru revista Tabu, citată de wowbiz.ro.