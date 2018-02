MIRABELA DAUER, anunț după OPERAȚIA EXTREMĂ: Pe zi ce trece, mă...

Cântăreața Mirabela Dauer a lămurit lucrurile în legătură cu starea ei de sănătate după intervenția chirurgicală complicată la care artista a fost supusă recent și a ținut să precizeze că îngrijorările fanilor nu sunt întemeiate.

„Dragii mei, În primul și-n primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet pentru miile de mesaje frumoase pe care mi le-ați trimis în aceste zile. Le-am primit pe toate și mi-au făcut zilele mai ușoare. Echipa mea de „îngeri”, cum le spun eu doctorilor din jurul meu, au avut și au mare grijă de mine și pe zi ce trece mă simt mai bine”, a scris Mirabela Dauer.

De asemenea, cântăreața a negat că în această perioadă se simte singură și foarte tristă, așa cum s-a vehiculat în presa mondenă.

„Dragii mei asta nu înseamnă că eu sunt singură, nici pomeneală. Am mulți oameni în jurul meu… oameni care mi-au fost alături la propriu în această încercare grea, ce-i drept. Da, am ales să mă refac în liniște pentru că am multe de făcut și îmi doresc că revenirea mea să fie cât mai rapidă și apreciez că cei apropiați au înțeles lucrul asta și îmi respectă această dorință. Acum odihna și liniștea sunt extrem de importante. Sunt uimită cât de repede se interpretează lucrurile. Vă repet, sunt bine, atât cât se poate după o intervenție chirurgicală complicată. Mesajul distribuit de mine e superb și l-am împărtăsit cu voi pentru că mi-a plăcut. Atât. Nu sunt singură, nu sunt victimă, nu sunt subiectul de telenovelă… Sunt doar în covalescență și vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Vă imbrățisez cu drag!”, a mai precizat Mirabela Dauer.