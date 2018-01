Muzica este doar plăcere sau o necesitate vitală?

Muzica ne însoțește pretutindeni, acasă, în mașină, la mall, pe stradă, la metrou, la locul de muncă, în restaurant, la școală, ba chiar și în duș.

De aceea am hotărât că este o treabă cât se poate de serioasă și trebuie neapărat să aflăm dacă este doar plăcere sau vine cumva dintr-o necesitate vitală, fără de care viața noastră ar fi grav vitregită emoțional.

Încercând să găsim un răspuns coerent am făcut cercetări în mediul online și mai apoi am apelat la profesioniștii de la "Art School Bravissimo", o școală de muzică și teatru din București, care pregătește de ani buni copii, tineri, dar și adulți să cânte cu vocea sau la un instrument. Am făcut această din urmă alegere, pentru a ni se confirma schimbările care se produc asupra unui individ care merge regulat la cursuri de muzică o perioadă îndelungată de timp.

Muzica ne oferă o stare de bine și ne relaxează. Asta simțim cu toții fără a face niciun fel de studiu. In schimb iată ce am descoperit aprofundând subiectul:

Muzica are menirea de a relaxa corpul, reușește să regleze ritmul cardiac și ajută la eliberarea endrofinelor astfel creând o stare de bine și de control. Mai mult de atât, senzația de durere este atenuată tocmai datorită celor menționate mai sus. Așadar, un remediu al durerii este și acela de a asculta muzica favorită.

De asemenea pentru un tonus bun pe tot parcursul zilei avem nevoie ca dimineața să ne luăm porția de energie. Pe lângă exercițiile fizice și o alimentație corespunzătoare, muzica ritmată, cu mesaj optimist ne tonifică și ne face să fim mai încrezători.

Oamenii care au probleme de coordonare pot rezolva acest inconvenient reglându-și pașii și mișcările după ritmul melodiilor. Un avantaj în acest sens este utilizarea căștilor, care le permite ascultarea, fie că sunt pe stradă sau în sala de fitness. După un timp apar și rezultatele. Nu ezitați să dansați după muzica preferată, ajută în egală măsură. Dar unul dintre cele mai bune mijloace de a dezvolta coordonarea este studiul unui instrument muzical.

Despre efectul Mozart, cu siguranță mai toată lumea a auzit. Este demonstrat științific faptul că cei care în timpul procesului de învățare ascultă lucrările acestuia la volum mic rețin mai ușor și rezistă mai mult la studiu. In fapt, muzica ce ne place și o ascultăm cu plăcere are acest efect asupra noastră. Studiul muzicii (cursurile de pian, de chitară, de vioară, etc.) ne dezvoltă capacitatea de memorare, de a învăța limbi străine, logica, raționamentul spațio-temporal, inteligența emoțională.

Și plantele reacționează la muzică. Dacă acestea ascultă muzică clasică sau relaxantă înfloresc și sunt mai viguroase, în schimb, la genurile muzicale agresive se ofilesc.

La oameni studiul sau ascultarea muzicii clasice întăresc sistemul imunitar și ca efect al acestui lucru, le prelungește viața.

Din discuțiile purtate cu diverși cursanți de la școala de muzică și teatru "Art School Bravissimo", dar și cu părinții acestora, am aflat că cei dintâi au înregistrat progrese semnificative în procesul de memorare, dar mai ales la capitolul încredere, comunicare și gândire pozitivă.

Încheiem tot cu o intrebare: Vă imaginați viața fără muzică?