”Nu pot trăi aşa”. Alexandru Arşinel a primit mai multe RESTRICŢII. Care este starea actuală de SĂNĂTATE a actorului…

Alexandru Arșinel a mărturisit că îi este greu să mai ducă o viață normală după toate restricțiile primite, acesta amintindu-și cu nostalgie de perioadele bune din viaţa sa când avea voie să facă absolut orice îşi dorea.

"Starea mea de sănătate este bună. Chiar mă simt bine. Aţi intrat la mine în birou când ascultam Doga. Petrec în acest timp mai mult decât pe scenă, pentru că activitatea de manager implică mult. Uneori e prima casă, de aceea mi s-a reproşat o viaţă întreagă că am uitat să mai vin şi acasă....vreo 60 de ani. Am tăiat porcul împreună cu băieţii mei şi am avut prospături. Eu m-am bucurat mai puţin pentru că mă urmăreşte o anumită suferinţă care nu te lasă să dormi noaptea.

Mi-aş dori să mai fac încă o dată Crăciunul şi Revelionul. Am toate restricţiile posibile. Să nu mănânc, să nu conduc, să nu mă trezesc dimineaţa. Nu pot trăit aşa. Îmi doresc să fiu sănătos, eu şi familia şi să o ajute Dumnezeu mai mult pe soţia mea. Îmi doresc o stagiune de succes", a povestit Alexandru Arşinel pentru Antena Stars.

În ultimele luni actorul a trecut prim mai multe întâmplări rele, după ce şi-a pierdut colega de scenă, actriţa Stela Popescu, dar şi colega de teatru, actriţa Cristina Stamate, la scurt timp, acesta a fost internat la spital pentru investigaţii, iar zilele acestea a fost interogat la DIICOT, scrie Click.