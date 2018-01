O CELEBRĂ ACTRIȚĂ de la noi A AVORTAT ÎN CULISE și apoi a intrat pe scenă! A ajuns la SPITAL după spectacol (FOTO)

O celebră actriţă din România a povestit un moment extrem de dificil din viața sa chiar în timp ce era pe scena și urma să joace într-o piesă.

Este vorba despre Tora Vasilescu. Ea a pierdut sarcina în culise, iar la câteva minute a urcat pe scenă. Tora a vorbit despre cel mai negru episod din viaţa ei

”Pe scenă cand intri in rol nu-ti mai vine nici sa stranuti. Intr-una dintre piesele pe care am jucat-o 7 ani, la un moment dat, in pauza am avortat, apoi am intrat pe scena. Am ajuns la spital dupa spectacol. Atunci erau interzise avorturile”, a povestit Tora Vasilescu.