O celebră artistă de la noi este ÎNSĂRCINATĂ: Înainte am visat că...

O celebră artistă de la noi a anunțat că este însărcinată! Vedeta a făcut anunțul în direct, la un post de televiziune.

Este vorba despre Sandra N, fina lui Adi Sînă și a Ancăi Serea!

"Cred in povesti si cred in Dumnezeu si cred ca El nu face greseli, face doar minuni pentru cine crede. Noi ne-am propus sa facem un copil si i-am zis sotului meu sa facem o ultima calatorie, ca dupa cine stie daca mai putem sa calatorim, daca mai pot sa zbor cu avionul. Parca am simtit. Acolo a fost conceputa si minunea noastra. In preajma sarbatorilor de iarna mi-am dat seama.

Inainte am visat ca am facut un test de sarcina si era pozitiv. Atat de tare a fost presimtirea din vis ca am mers direct la farmacie. A fost emotionant, frumos, superb", a declarat Sandra N, la KanalD, potrivit wowbiz.ro.