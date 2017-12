Oana Roman, distrusă de durere: Probabil ne vom confrunta cu jandarmii! Mă întreb cu ce am greşit de duc această povară...

Oana Roman trece prin momente grele chiar în această perioadă. Ea este extrem de revoltată pentru că mama ei a primit în ”dar” de Crăciun o hârtie prin care a fost somată să evacueze apartamentul în care locuiește în termen de opt zile. Și mai revoltător este faptul că oamenii care au promis că o vor ajuta nu s-au ținut de cuvânt și-și văd acum liniștiți de Crăciun. Oana Roman se teme că ea și mama ei s-ar putea confrunta inclusiv cu jandarmii, pentru că nu se vor putea muta într-o singură zi.

”Cel mai frumos cadou de acest Crăciun este o hârtie prin care mama este somată să evacueze apartamentul în care sta, în 8 zile de la primirea prezenţei, primirea prezenţei fiind 18 decembrie! Mulţumesc mult tuturor celor care s-au gândit să ne facă un aşa cadou de Crăciun şi tuturor celor la care am apelat la ajutor în acest an! Ajutor, nu cerşit! Mulţumesc că m-au ascultat şi apoi nu mi-au mai răspuns la telefon şi care au un Crăciun liniştit şi fără griji. Mă întreb cu ce am greşit eu oare că să duc această povară! Probabil ne vom confrunta cu jandarmii pentru că este evident că nu e omeneşte posibil să rezolvăm această mutare într-o zi! S-au gândit să arunce în stradă o femeie de 77 de ani acum de Crăciun. Nici măcar nu m-au sunat să stabilim omeneşte un răgaz rezonabil şi creştinesc! Sper, însă, să ni-l acorde acest răgaz! Ca să fim oameni măcar până la capăt!”, a scris Oana Roman, pe rețelele de socializare, potrivit libertatea.ro.

Oana s-a mai plâns că acesta este primul Crăciun în care nu a avut niciun părinte aproape: ”Un Crăciun în care tata a uitat să ne sune şi să ne ureze, iar mama nu a venit pentru că era prea supărată cu ale ei. Prima oară în 41 de ani când nu am nici un părinte aproape. Nicio rudă de sânge lângă mine! A venit cu adevărat vremea să merg mai departe cu ai mei! Ea şi el! Isa mea şi iubirea mea!”.