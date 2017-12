Oana Zăvoranu e vizitată de fantome! ”Noaptea se aud uși care se trântesc și...”

Oana Zăvoranu susține că locuința în care stă alături de soțul ei este bântuită de fantome. Excentrica vedetă a mai spus că s-a obișnuit cu ele, dar au fost momente în care s-a simțit rău, notează wowbiz.ro. Lui Pepe, în schimb, i-a fost tare frică și nu a dorit să locuiască acolo.

“Mi se mai inchid usi prin casa. E o poveste mai veche: sus nu doarme nimeni, nu sta nimeni. Aceasta casa le-a fost luata – toata lumea a patit cate ceva urat.

In dormitorul in care stau, de exemplu, in 1960 s-a spanzurat un barbat, a dat faliment, l-a gasit sotia spanzurat cu cravata de galeria de la perdea. Noaptea se aud usi care se trantesc, iti dau cuvantul meu. Se aud chiar si pasi in camera de sus, desi nu e nimic – totul se intampla la patru dimineata.

Doamna care ne ajuta cu curatenia ne-a spus: «Eu cand spal la intrarea din fata aud suspine». Noi ne-am obisnuit cu aceste fantome, iti pot arata imaginile, pentru ca totul e filmat. A stat unul Alexandru Buican – a murit si el acolo. Pepe nu a avut sa stea niciodata in acea casa cu mine de frica sa nu se desparta de mine.

Mie imi merge bine. Am o casnicie fericita alaturi de Alex Ashraf. Ma apuca uneori cate o tristete, care nu are nicio legatura cu ceea ce traiesc eu. De multe ori, dupa ce ies din casa, nu mai am nimic. Nu uita ca tentativa mea de suicid – 12.12.2012 – maine se implinesc cinci ani, s-a intamplat in casa aia. Ultimul lucru mi-amintesc ca a fost acela ca l-am luat in brate pe Marty si am spus ca vreau sa il vad pe tata: el s-a nascut pe 15 martie”, a spus Oana Zavoranu, citată de wowbiz.ro.

