Pepe, ”uşurat” de bani la sală. Hoţii i-au furat cheia de la vestiar în timp ce el era la duş

Vineri a fost o zi cu ghinion pentru Pepe. Artistul a mers la o sală de fitness din Pipera, dar a plecat de acolo cu buzunarele goale. Cineva i-a furat de la vestiar 7.000 de lei.

”Aveam banii cash, în buzunarul de la pantaloni. Când m-am schimbat, i-am scos şi i-am băgat în buzunarul de la geacă, să nu cadă. Se pare că cineva a văzut că am bani la mine. M-am dus apoi la sala de forţă, unde am stat aproximativ o oră. Cheia de la vestiar a fost în permanenţă la mine. Îmi imaginez că am fost urmărit şi, la final, când am intrat la duş, cineva mi-a furat-o din cuier, a deschis vestiarul, a luat banii din buzunar, a închis, apoi s-a întors şi mi-a pus cheia înapoi în cuierul de la duş. Noroc că nu i-am ţinut în portofel, unde aveam toate actele, pentru că ar fi fost mai crunt să-mi ia tot portofelul. Azi (n.r. sâmbătă) a trebuie să plec din ţară. Sunt în Spania acum şi dacă mi-ar fi furat şi actele, buletinul, ar fi fost mult mai complicat. Am mai mers cu bani mulţi la mine şi niciodată nu mi s-a întâmplat aşa ceva. O să-mi fie învăţătură de minte”, a spus Pepe, pentru Click!.

El a vorbit cu angajații sălii de sport, dar aceștia i-au spus că nu-l pot ajuta. Ulterior a sunat la poliție și un echipaj a ajuns la fața locului pentru a lua declarații.

”Până acum n-am primit nicio veste. Dar ştiţi că durează chestiile acestea”, s-a resemnat artistul.