PERIPEȚIILE URSULEȚULUI BUCLUCAȘ. Amalia Enache a răbufnit, după ce fiica ei a fost implicată într-un INCIDENT pe aeroport: "Mor, mor..." (FOTO)

Amalia Enache a traversat câteva momente foarte dificile pe care mamele le înţeleg cel mai bine.

Fiica ei a fost în centrul unui mic incident. După ce şi-a revenit din şoc, vedeta le-a împărtăşit fanilor păţania trăită. Aceştia au reacţionat pe măsură.

După o vacanță în Brazilia, alături de presupusul tată al fetiţei sale, Claudiu Anghel, Amalia Enache s-a întors în România. Aflată pe aeroportul din Zurich, mama și fiica ei, Alma, care are doar un anişor şi jumătate, a fost implicată într-o scenă des întâlnită atunci când ai copil. Fetița a zărit un ursuleţ de pluş în braţele tinere românce. În ciuda replicilor dulci făcute de Alma în legătură cu jucăria, românca nu s-a îndurat să i-o împrumute.

Prezentatoarea de la PRO TV a povestit într-un mesaj făcut public pe pagina ei de Facebook tot ce s-a întâmplat

Mai jos prezentăm incidentul, în cuvintele Amaliei Enache, de pe pagina ei de Facebook

"După un zbor lung şi, desigur, obositor din Rio de Janeiro, ajung împreună cu fetiţa de un an jumate în Zurich, la îmbarcarea spre ultimul avion pâna să revenim în România. Deja e clar că suntem aproape, oamenii din jur vorbesc româneşte. Şi nu numai aşa aveam să-mi dau seama. În faţa noastră se aşaza această domnisoară. Fetiţa mea vede ursuleţul, zămbeste si mi-l arată. «Da, mamă, e un ursuleţ de pluş». «Mor, mor», mă completează Alma si mi-l arată din nou binedispusă. Domnisoara ne aruncă o privire ucigatoare şi se bosumflă şi mai tare. Înţeleg îndată. «Mamă, ursuletul doarme acum şi nu vrem să-l trezim». Copilul încearcă totuşi să facă un pas timid spre jucărie. Domnisoara trage de urs înfuriată, îl întoarce cu faţa in jos si se uită cu dispreţ la Alma. Prietenele ei incearcă: «Dă-l, fată puţin copilului!», «Nu, nu, nu!». Prietenele ei izbucnesc în râs.

Îmi trec atunci prin minte familia de pe plaja din Paraty care i-a dăruit Almei un colac de baie în formă de avion, pe care noi l-am dăruit apoi mai departe înainte de plecare unei alte fetiţe pe plajă. Toate braziliencele tinere si frumoase care se opreau pe stradă să-i spună ceva frumos Almei şi bucuria lor de viaţă. Toţi copiii de toate vârstele cu care se juca pe toate plajele fără să se supere vreunul că îşi împarte jucăriile. Familia de argentinieni cu 4 copii care i-au dat biscuiti şi suc şi nouă mate, la apus, pe nişte stânci. Oamenii de pe stradă şi bucuria lor la vederea copilului, reacţiile, de fapt pofta lor de viaţă.

Mă gândesc la Dragnea (jur, mi-a venit şi el în minte la povestea asta!), la faptul că urmaşele cucoanelor tapate în exces sunt fetele aceste cu extensii in exces... Hopa! Apoi îmi dau seama şi că atunci când îţi pui extensii, ghetuţe roz, geacă roz, pantaloni de latex, bluză cu Mickey Mouse şi poşetă cu iepuraş un pic de celebritate sigur îţi doreşti. Aşa că eu sunt altruistă şi ştiu ca pot să ofer celebritate.

P.S.: Alma a înţeles că ursuleţul dormea şi se va juca altădată cu el." e mesajul scris de fosta prezentatoare TV pe Facebook.

Reacțiile din tabăra opusă nu au încetat însă să apară și s-au referit la educația care trebuie dată copiilor, mai exact aceștia trebuie să înțeleagă faptul că nu li se cuvine orice și că sunt lucruri pe care nu le pot obține. În plus respectiva pasageră, cu ursulețul buclucaș, nu era, în nici un el obligată să îi cedeze ursulețul fiicei Amaliei Enache.

„Mie îmi e simpatică Amalia Enache. Zău că îmi e.

Dar, frate, nu se poate așa ceva. Nu se poate să faci public shaming cu un om doar pentru că nu a vrut să îi dea un bun personal copilului tău! Nu, copilului tău nu i se cuvine tot ce vede! Nu, faptul că o femeie îi refuză ceva nu o face pe acea femeie în niciun fel! Nu este un abuz, nu este o traumă pentru copil, nu este o ofensă. Este, pur și simplu, o alegere la care acea femeie are dreptul. Și în niciun caz nu îți dă dreptul să îi postezi fotografia pe o rețea de socializare și să lași tone de mizerii să fie aruncate către ea.

Este treaba acelei femei dacă vrea sau nu să împartă ceva cu copilul tău. Și nu are nevoie nici de scuze, nici de explicații, dacă nu vrea.

Văd că postarea are peste 2000 de like-uri și peste 200 de share-uri. Mi se pare înspăimântător faptul că atâția oameni sunt de acord cu ce a făcut Amalia Enache.

P.S. Fața femeii a fost ștearsă de mine, în postarea originală apare cât se poate de clar” scrie Oana Timofte.