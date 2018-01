Pomohaci, PREOT în continuare la Biserica din Moșuni! Credincioșii care vor să-i vorbească sunt sfătuiți să aducă daruri

Susținătorii lui Cristian Pomohaci s-au ținut de cuvânt când au spus că acesta va rămâne preotul lor. Pe site-ul mosuni.ro, care aparține comunității de pe lângă parohia din localitatea cu același nume, Cristian Pomohaci apare în continuare ca preot în activitate, care își asteaptă credincioșii la slujbă. Asta deși a fost caterisit toamna trecuta, în urma unui scandal de pedofilie, amintește site-ul stirilekanald.ro.

Mai mult, mosuni.ro e updatat săptămânal cu mărturii ale celor care susțin că au fost ajutați de Pomohaci.

Iar credincioșii sunt anunțați că el nu dă sfaturi prin telefon sau internet, dar mesajele care vin pe adresa site-ului îi sunt înmânate.

”Parintele ii asculta si ii povatuieste pe crestini in zilele de vineri dupaamiaza, in perioada de timp de dupa terminarea Sfintei Liturghii si pana la inceperea slujbei miezonoptice. In cazul in care o persoana doreste sa discute cu Parintele Cristian, este necesar sa participe la Sfanta Liturghie din ziua de vineri si sa aduca daruri Bunului Dumnezeu, la Sfantul Altar”, se mai arată pe site-ul respectiv.