”Pur și simplu clachez”. Antonia trece prin MOMENTE GRELE. Declarațiile SURPRINZĂTOARE ale artistei

Antonia trece prin moment grele încă din 2013, de când a început procesul divorțului de fostul soț Vincenzo Castellano, artista simțindu-se tristă din cauza faptului că nu poate primi custodie asupra fiicei sale, Maya.

Aceasta a afirmat că are moment în care clachează și a mărturisit că a trecut printr-o depresie.

„Mai am momente în care, că sunt și eu om, pur și simplu, clachez. Am trecut și eu printr-o mică depresie, doar că am ales să nu vorbesc despre asta. Faptul că (n.r. eu și Vincenzo), în acte, suntem încă soț și soție înseamnă că a trebuit să depun niște acte să schimb numele lui Dominic și Akim. Maya și-a văzut frații doar online. Aș vrea să termine totul ca să scăpăm,” a mărturisit Antonia, într-un interviu acordat pentru Observator.

Totodată, Antonia a vorbit despre relația sa cu Alex Velea, scrie Click, mărturisind că abia așteaptă să se căsătorească.

El a fost dintotdeauna un tătic și m-a ajutat mereu cu copiii. S-a văzut că a vrut să învețe, de la schimbat scutece, la stat cu ei, la orice. Mi-ar plăcea să devin doamna Velea”, a spus Antonia.

