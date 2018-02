Randi a rămas fără permis. ”N-am știut ce semnez...”

Randi nu trece chiar prin cea mai bună perioadă a sa. Polițiștii l-au surprins conducând cu viteză mare, iar el a semnat procesul verbal, crezând că a primit doar puncte de penalizare și o amendă de 600 de lei.

De fapt, el a rămas și fără permis!

”Îmi place să conduc, dar nu mai am permis. Eram în drum de la Galaţi spre Bucureşti. Am semnat procesul verbal. Mi-a dat amendă 6 milioane. Şi zic: mi-aţi luat şi puncte, nu? Îmi spune: nu, nu ţi-am luat puncte, ţi-am luat carnetul. Eu nu am ştiut ce semnez”, a spus Randi, citat de libertatea.ro.