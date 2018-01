RĂSTURNARE DE SITUAȚIE! S-a aflat cauza morţii CELEBREI cântăreţe...

Răsturnare de situație în cazul morții solistei formaţiei irlandeze de muzică rock The Cranberries, Dolores O'Riordan. Potrivit ultimelor informații, artista ar fi murit luni din cauza unei supradoze de fentanyl.

Autoritățile ar fi găsit fentanyl contrafăcut lângă patul starului rock de 46 de ani, potrivit unor surse din cadrul Departamentului de Poliție. Aceasta a adăugat că o cauză oficială a morții va trebui să aștepte un raport toxicologic. Polițiștii iau în calcul ca ipoteze sinuciderea și supradozajul deliberat, potrivit smobserved.com.

Citește și: HALUCINANT! Denisa Manelista CÂŞTIGĂ procesul cu statul la şase luni de la moartea eiRomâncă de 16 ani, violată. I-au examinat zona intimă și au găsit un detaliu irealGong final! A murit cofondatorul celei mai cunoscute companii teatrale din lume (VIDEO)

Pe data de 18 iulie 1994, O'Riordan sa căsătorit cu Don Burton, fostul manager de turneu al lui Duran Duran. Cuplul avea trei copii. Ei au divorțat în 2014.

În 2013, Dolores O'Riordan a încercat să se sinucidă prin supradoză de droguri, spunând ulterior că suferea de depresie şi că a avut o cădere psihică.

În noiembrie 2014, cântăreaţa a fost arestată după o altercaţie pe care a provocat-o la bordul unui avion, în timpul căreia a agresat o angajată a companiei Air Lingus.

Citește și: Maria Băsescu a ajuns de NERECUNOSCUT! Soția fostului președinte STĂ DEPARTE de ochii publici. Ce face și CUM ARATĂ acum (FOTO)A venit BARZA la Cotroceni! ”Fericirea poartă un nume – Matilda!” (FOTO)Ilinca Vandici, vacanță de coșmar în Thailanda. „Cea mai urâtă în care am fost vreodată. Gândaci, prostituție…”

În mai 2017, ea a discutat în mod public despre tulburarea bipolară, despre care a spus că a fost diagnosticată cu doi ani mai devreme.

La 20 iulie 2010, The Cranberries a susţinut un concert în România, care s-a înscris în turneul european al trupei. The Cranberries a revenit la Bucureşti, susţinând un concert la 11 octombrie 2012, potrivit Agerpres.

Dolores Mary Eileen O'Riordan, născută pe 6 septembrie 1971, în Irlanda, era cântăreaţă şi compozitoare. A fost solista trupei rock The Cranberries timp de 13 ani, înainte ca aceasta să ia o pauză, în 2003, până în 2009, când membrii formaţiei s-au reunit.

Citește și: Muzica este doar plăcere sau o necesitate vitală?Femeia cu CEI MAI FRUMOȘI SÂNI DIN LUME a ajuns în România! (VIDEO INCENDIAR)Amănunte INEDITE despre nunta Corinei Caragea! Unde va petrece LUNA DE MIERE

Primul său album solo, "Are You Listening?", a fost lansat în mai 2007 şi a fost urmat de "No Baggage", în 2009.