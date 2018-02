Răzvan Fodor este GRAV BOLNAV! ”Mi-e FRICĂ...”

Răzvan Fodor trece prin momente extrem de dificile. Vedeta are grave probleme de sănătate de câteva luni, dar abia acum a vorbit despre ele.

Răzvan a povestit că suferă de depresie, iar discuțiile cu specialiștii nu au dat rezultate.

“Ma confrunt de 6 luni cu o depresie moderata si o anxietate crescuta. Nu cred ca este din cauza varstei. Am cautat solutii, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frica sa ma indrept in zona de medicamentatie si prefer sa merg in continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditatie si exercitii de respiratie. Nu mai am rabdare, nu mai am toleranta sa vorbesc cu psihoterapeuti pentru ca am vorbit destul. Vreau o scurtatura. Eu vorbesc zilnic cu Irina, cu prietenii apropiati, cu persoane care au trecut prin asta, dar mi-e greu sa ma mobilizez. N-am motivatie sa fac sport, desi am un abonament care ma asteapta de un an de zile sa-l consum”, a declarat Razvan Fodor, pentru Alist Magazine.