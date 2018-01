Reacția "șmecherului" care a scăpat pe jos ȘAMPANIA DE 35.000 DE EURO (VIDEO)

Încercarea unui tânăr de bani gata de a-și impresiona prietenii s-a soldat cu un eșec.

Bărbatul a cumpărat o sticlă de șampanie de circa 35.000 de euro și, urcat pe masă, a scos dopul în aplauzele celor prezenți. La nici două secunde după, el a scăpat recipientul pe jos, cu tot cu prețioasa băutură.

Incidentul a avut loc într-un club de fițe din Ibiza.

Reacția șmecherului care a scăpat pe jos ȘAMPANIA DE 35.000 DE EURO

