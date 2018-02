Salman Khan e ISTORIE?! Iulia Vântur, lacrimi şi îmbrățisări cu un alt STAR INDIAN (VIDEO)

Iulia Vântur are India la picioare. Și-a schimbat viața la 180 de grade când a decis să își mute cariera la Bollywood, iar alegerea a fost inspirată pentru fosta vedetă PRO TV.

Iulia, 37 de ani, s-a dedicat carierei muzicale, iar ultima melodie lansată alături de un star indian a urcat deja în topuri. Videoclipul piesei „Harjai“ ilustrează dragostea dintre doi tineri.

Iulia Vântur, lacrimi şi îmbrățisări cu un star indian

