Scandal MONSTRU declanșat de revoluționari la un concert de muzică populară! Ce VEDETĂ era pe scenă și de ce atâta zarvă (FOTO)

Pe 21 decembrie, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică populară de la noi a avut parte de momente extrem de neplăcute în timp ce se afla pe scenă.

Gheorghe Turda, căci despre ele este vorba, susținea un recital în aer liber când, niște persoane care aniversau 28 de ani de la Revoluția din 1989 au început să țipe, jandarmii reușind să-i stăpânească cu greu, potrivit Wowbiz.

“Câțiva oameni din față scenei au început să strige “securistule”, urlau, trăgeau de garduri, erau revoluționari după cum spuneau. Au vrut să urce după el pe scenă. Gheorghe Turda și-a continuat spectacolul, iar spre final a coborât protejat de paznici, de jandarmi. N-a fost un moment plăcut pentru Turda. El a încercat să îi facă pe oameni să se distreze, să le distragă atenția de la scandal, cântându-le piese vesele, frumoase, dar situația era scăpată de sub control”, au declarat surse de la fața locului.

Gheorghe Turda a spus și el ce s-a petrecut la spectacolul respectiv.

“Nu la mine s-au referit, ci la un revoluționar care a urcat pe scenă lângă mine. Era o persoană aflată în stare de ebrietate avansată. Ca să va explic cum a stat situația, trebuie să vă spun că, într-adevăr, în public se aflau revoluționari foarte mulți, dar ei erau împărțiți în două tabere. Imaginați-va asta. Două tabere rivale. Când a urcat persoana respectivă pe scenă, alți revoluționari din public au început să strige la el.

Atunci, eu am avut prezență de spirit și am început să cânt “Așa-i românul” și totul s-a calmat. Apoi am continuat cu “Treceți batalioane române Carpații” și așa am evitat un incident. Revoluționarul a fost coborât de pe scenă. Am cântat o oră și 15 minute. A fost un spectacol foarte reușit. ”, a declarat Gheorghe Turda.

