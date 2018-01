Simona Gherghe face MĂRTURISIRI. „E o luptă în sufletul meu”

Simona Gherghe a făcut mărturisiri, înainte de revenirea la TV, despre cât de greu o să-i fie să stea departe de fiica sa, de care a fost nedezlipită în concediul postnatal.

Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, în vârstă de 40 de ani, este topită după fetița ei, Ana Georgia, informează Libertatea.

Citește și: Vine barza la Hollywood: O cunoscută actriță a anunțat că este însărcinată (FOTO)Primul soț a lui Firea a murit la 54 ani. Cum arăta alături de el și copil. IMAGINI de colecțieTot ce știți despre filmele porno este o minciună! Un regizor spune ce se întâmplă de fapt in spatele camerelorBianca Drăgușanu a PARTICIPAT acum 15 ani la „Din dragoste”. INCREDIBIL cum arăta vedeta atunci (FOTO)

Viața vedetei s-a schimbat de când a adus-o pe lume pe Ana Georgia, care a început deja să stea în picioare.

Simona Gherghe revine pe micile ecrane, mâine, la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1.

„Stă sprijinită câteva secunde, e încă mică, are şapte luni şi jumătate, trebuie să aibă răbdare. Şi ea şi noi, ei îi place foarte mult în braţe şi e din ce în ce mai greu. Trebuie să reconfigurăm mobila. Mama mă va ajuta, Răzvan când va veni de la muncă, eu până voi pleca la muncă. E o luptă în sufletul meu, toate mamele care au fost nevoite să se întoarcă la muncă ştiu asta. Am stat tot timpul împreună şi sper să nu fie o despărţire cu lacrimi. Crăciunul a fost minunat, Ana a reacţionat foarte frumos, ţipa de bucurie, a fost foarte emoţionant. Au fost nişte Sărbători foarte speciale. Am fost şi cu ea de Revelion, aşa că am stat acasă. Poate la anul vom pleca. Păcat că a lipsit zăpada, vreau să mergem să o dăm cu săniuţa. Cel mai frumos cadou din viaţă noastră a venit, jur, îmi doresc sănătate pentru ea şi pentru noi, atât. Nu ştiu ce va urma, dacă va mai veni un alt copil”, a declarat Simona Gherghe.

Citește și: Știai că pe Oana Roman o cheamă Ioana? De ce nu își serbează onomastica anul acestaPrimele imagini cu noul soț al Danei Grecu: Cine este bărbatul cu care s-a căsătorit la scurt timp după divorț (FOTO)JOHN SNOW s-a făcut PULBERE. Actorul din Game of Thrones, dat afară dintr-un bar (VIDEO)