ȘOCANT! Alain Delon, despre propriile FUNERALII: „Voi fi înmormântat lângă CÂINII mei”

Alain Delon a declarat, într-o perioadă în care vorbește tot mai mult despre moarte, că în cazul în care câinele său îi va supraviețui va solicita eutanasierea acestuia pentru a fi îngropați împreună.

„Dacă voi muri înaintea lui, îi voi cere veterinarului să plecăm împreună. Îi va face o injecţie, pentru ca el să moară în braţele mele”, a declarat marele actor într-un interviu, potrivit Agerpres.

Deși a avut 50 de câini în viaţa lui, actorul precizează că preferatu său este un ciobănesc belgian malinois în vârstă de trei ani care îl însoțește în reședința lui.

“Cu acesta am o relaţie specială. Mă enervează că nu vrea să urce scara interioară şi, dintr-o dată, am văzut că nu pot să dorm fără el, dar asta se va rezolva. Are caracter, nu iubeşte pe toată lumea”, a dezvăluit Alain Delon.

Alain Delon îşi înhumează începând din 1975 toate animalele de companie într-un cimitir special de pe proprietatea sa din Douchy.

„Dacă unii dintre câini au trăit în cuplu, îi înmormântez împreună. Toată viaţa mea este aici, în aceste morminte. Vreau să fiu înmormântat în mijlocul animalelor mele”, a declarat Alain Delon. El a precizat că a obţinut autorizaţia pentru a fi înmormântat în capela amenajată în mijlocul câinilor.

Alain Delon locuieşte singur într-o vilă aflată pe proprietatea sa din Douchy, localitate din departamentul Loiret, aflat în centrul Franţei.