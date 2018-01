Socrul lui Bănică Jr câştigă într-un an cât ginerele într-o oră: INCREDIBIL ce venit are artistul! (FOTO)

Au vârste, origini și bugete diferite, dar Ştefan Bănică şi Lavinia Pârva au trecut peste toate diferențele și se iubesc discret, momentan savurând o vacanţă exotică, în America de Sud.

Un merit în reușita relației lor o au și socrii lui Ștefan, oameni simpli, cu venituri modeste, dar care şi-au sprijinit fiica şi în alegerile amoroase, şi în cele profesionale.

Florin Pîrva, socrul lui Bănică, este funcţionar public şi are un venit anual de 30.022 lei, potrivit Click.

Tatăl Laviniei, are 58 de ani, fiind cu doar 8 ani mai mare decât ginerele său, Ştefan Bănică (58 de ani). Nu lucrează în mediul artistic, ci în cel administrativ, fiind funcţionar public în cadrul Primăriei Timişoara.

Conform declaraţiei de avere semnată în iunie 2017, şi publicată pe site-ul instituţiei, bărbatul are un venit anual de 30.022 lei (6.526 euro), asta însemnând un salariu lunar de 2.501 lei.

Stela Pârva (54 de ani), mama Laviniei, este pensionară şi încasează o pensie de 765 lei, în total 9.190 lei pe an. Socrii lui Bănică mai deţin un apartament de 64 de metri pătraţi, în Timişoara, cumpărat în 1992.

Diferenţa de venituri dintre ginere şi socri este uriaşă, ţinând cont că Ştefan Bănică este unul dinter cei mai bine cotaţi artişti autohtoni. Pentru show-urile sale live, cu band, juratul de la “X-Factor” (Antena 1) percepe un onorariu de 10.000 de euro, asta însemnând că, într-o oră, îşi bagă în conturi venitul pe un an al socrului!

La acestea se adaugă și contractele TV sau cele de imagine, care îi sporesc conturile. În plus, în fiecare an, Bănică Jr. are încasări uriaşe şi în urma concertelor din decembrie, de la Sala Palatului, 2017 fiind cel de-al 16-lea an consecutiv de când prestează acest program.

Nici Lavina nu stă rău, căci bruneta cântă şi ea pe bani frumoşi, aproximativ 2.500 de euro pentru un concert. Lavinia Pârva şi Ştefan Bănică s-au căsătorit în secret, în Bulgaria, în septembrie 2017.

