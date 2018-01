Știai că pe Oana Roman o cheamă Ioana? De ce nu își serbează onomastica anul acesta

Oana Roman își serbează și ea onomastica de Sfântul Ion, pe 7 ianuarie. Oana a dat explicații de ce nu a organizat petrecere de ziua sa de nume.

Sănătatea ei nu este tocmai una bună, astfel că nu s-a simțit în stare să organizeze vreo petrecere.

„Pe mine mă cheamă Ioana… Eu nu mi-am dorit să petrec nicicum. Sunt şi eu răcită, mă chinui cu o răceală de două săptămâni, care nu mai îmi trece cu nimic.

Tuşesc şi nu am nicio stare să fac nimic. Anul acesta nu am chef să organizez nimic, am zis că mă odihnesc şi stau cu ai mei acasă. Chiar nu mi-am dorit să fac nimic special anul ăsta”, a declarat Oana Roman, potrivit Libertatea