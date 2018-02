"Sunt Irina, am 20 de ani şi fac videochat!". O elevă mărturiseşte de ce s-a dezbrăcat pentru bani, în clasa a XII-a (VIDEO)

Irina Deaconescu este o tânără de 20 de ani şi este studentă în anul I la Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității București.

Aceasta e istoria tinerei gorjence din Bumbești Jiu, povestea în primul său vlog postat pe YouTube. Irina le-a împărtășit fanilor săi că, în urmă cu doi ani, când era elevă în clasa a XII-a, a făcut videochat pentru bani.

Irina Deaconescu spune că a făcut asta din cauza problemelor prin care trecea familie ei în perioada respectivă. Avea nevoie de bani mulţi, în timp scurt, iar asta părea singura soluţie.

"Sunt Irina, am 20 de ani şi facvideochat!". O elevă mărturiseşte de ce s-a dezbrăcat pentru bani, în clasa a XII-a

"Era prin luna septembrie 2016, eram la liceu în clasa a XII-a, în perioada simulărilor, şi în familia mea a apărut o problemă destul de gravă. Era nevoie de o sumă mare bani, într-un timp foarte scurt. Am căutat tot felul de modalităţi pentru a câştiga bani mulţi în timp scurt şi singurele variante erau videochat, videochat, videochat ... Mi-am cumpărat o cameră şi am făcut asta timp de 3 luni. După aceste 3 luni, am strâns banii necesari, am spus că închei cu asta şi că nimeni nu va afla ce am făcut, relatează Observator.tv

Însă, în martie 2017, am fost sunată de o prietenă care mi-a spus că au apărut poze cu mine pe internet, dezbrăcată. A fost unul dintre momentele când am făcut un atac de panică pentru că ştiam despre ce este vorba. Am ajuns la şcoală şi am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje de la foarte multe persoane. Într-un timp foarte scurt, aceste poze au ajuns la toţi cei care mă cunoşteau. Eram devastată, plângeam constant, nu mă pueam opri. Nu am am mers la şcoală timp de o săptămână", spune Irina Deaconescu.