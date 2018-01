Ți-l aduci aminte pe Cătălin Arabu? E INCREDIBIL cum a ajuns SĂ ARATE: Ce s-a ales de fostul partener de scenă al MINODOREI (FOTO)

Cătălin Arabu, fostul iubit al Minodorei a dispărut din lumina reflectoarelor după ce relația celor doi s-a încheiat. Acum, s-a întors la TV și a făcut câteva dezvăluiri despre viața sa.

Acum, Cătălin locuiește în Canada, și-a făcut o familie, are o soție și două fiice și nu, nu a renunțat la muzică, deși s-a stabilit în străinătate.

"Mi-a fost greu în primii 2-3 ani, voiam să renunţ la câteva luni, dar soţia a fost mai tare decât mine şi mi-a spus că dacă tot am ales drumul acesta să cointinuăm. Aici este o viaţă mai liniştită, vreau să stau mai mult cu familia mea. Când am ajuns aici m-am simţit ca acasă în primele luni pentru că cântam foarte aproape zi de zi, acum Canada e ca a doua mea casă. Cânt ca de obicei, în weeekenduri avem un restaurant românesc şi merg aici, în rest muncesc în domeniul amenajărilor interioare, tatăl meu a fost tâmplar şi am învăţat de la el. Câştig bine cât să nu ducă familia lipsă de nimic, suntem foarte liniştiţi şi foarte bine. Îmi lipseşte agitaţia din România. Am două fete, cea mică s-a născut pe 13 noiembrie", a declarat Cătălin Arabu.

