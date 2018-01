Un amănunt NEŞTIUT până acum: De ce au fost exmatriculați în timpul facultății Draga Olteanu Matei și Amza Pellea?

Doamna scenei româneşt, Draga Olteanu Matei, a povestit cum a fost exmatriculată împreună cu actorul Amza Pellea pentru că au chiulit de la cursurile de educație politică din cadrul Institutului de Teatru.

„Pe vremea noastră, când am intrat eu în institut, în 1950, am dat examen 1.700 de elevi, am intrat 18, iar la sfarşitul anului am rămas 4. Bine că a mai fost şi cealaltă clasă. Rămânând repetentă, am intrat în aceeaşi clasă cu Amza, cu Silvia Popovici, cu Geo Raeţchi, Gheorghe Cozorici, George Constantin, Silviu Stănculescu şi mulţi alţii. Eu cu Amza şi cu alţii am avut absenţe foarte multe la orele de educaţie politică. Am fost exmatriculaţi, pentru că am chiulit. Şi apoi am fost trimişi la altă clasă”, a povestit actriţa pentru TVR1.

Ea și-a amintit cu emoție de marii actori ai “generației de aur” pe care i-a avut parteneri de scenă și de viață.

„Am jucat cu foarte mulți actori mari şi m-am gândit eu că, într-un fel, le-am făcut faţă tuturor. Am jucat cu mulţi, cu Dem Rădulescu, cu Marin Moraru, dar mai ales cu Amza Pellea. Pe scenă am fost şi moldoveancă, am fost şi ardeleancă, am jucat în diverse piese şi schiţe de Cornel Udrea, am bătut toată ţara, am învăţat dialectele, le-am prins pe toate şi le-am redat cu foarte mare plăcere. Am început meseria asta cu Amza Pellea de mână. Pentru că am intrat în acelaşi timp în Institutul de Teatru, iar la un moment dat am ajuns şi neamuri prin alianţă. Eu m-am măritat cu un ofiţer de aviaţie, al cărui tată era văr de-al doilea cu tată lui Amza” a mai precizat marea actrița.

Ea a declarat că generația tânără trebuie promovată prin intermediul unui repertoriu valoros.

“Din urmă o să vină valori, actori care nu au fost suficient întrebuinţaţi. Să li se dea nişte piese grele, interesante de interpretat. S-au înfinţat foarte multe şcoli de teatru”, a mai spus actriţa.

Doamna scenei româneşti a mai spus că are în continuare emoție pe scenă, așa cum a avut mereu.

“Dacă mă nimeresc pe scenă am nişte emoţii puternice. N-am mai jucat de mult. Am emoţii şi am avut întotdeauna. De-a lungul timpului, i-am ţinut piept lui Bibanu (Dem Rădulescu), mare actor cu har. Toţi colegii mei au fost extraordinari. Cu Sebastian Papaiani am jucat mai mult, iar în ultima parte a vieţii lui am fost foarte apropiaţi, camarazi, am jucat în mai mute filme şi am devenit prieteni. George Constantin pot spune că a fost cel mai mare actor al generaţiei noastre. Pe Jean Constantin l-am admirat foarte mult, am jucat în , unde am învăţat ţigăneşte datorită lui, de la o ţigancă”, a mai declarat doamna scenei românești.

